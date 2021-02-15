ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحذيرات عاجلة من الزراعة للمزارعين بشأن حالة الطقس.. تفاصيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تقوم بدورها فى توعية المزارعين قبل حدوث أى ظروف طارئة من خلال لجان متخصصة، كما تقوم الوزارة بتوفير جميع المركبات التى تحتاج إليها النباتات فى أماكن معروفة وقريبة من الفلاحين.


وأضاف "فهيم"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أكثر المحاصيل تأثرا بانخفاض درجات الحرارة الخضروات والمانجو والعنب، مناشدا مزارعي الطماطم بالصوب، أن تتم إعادة الصوب فوقها حتى لا تتأثر بانخفاض درجات الحرارة.


وأكد أن انخفاض درجات الحرارة مفيدة جدا للبنجر، ولكن سقوط الأمطار يضره لذا ننصح مزارعي البنجر بضرورة تصفية مياه الأمطار سريعا حتى لا يؤثر على إنتاج السكر.


كما قدم أهم التوصيات للمزارعين لتجنب تأثر المحاصيل بانخفاض درجات الحرارة والأمطار:


- أن يتوقف المزارعين عن الرى مؤقتا حتى لا تتشبع الأرض بالمياه من الأمطار، خاصة فى أراضى الدلتا والوادى الجديد، أما الرى بالتنقيط يستمر كعادته لأن أرض رملية ولا توجد مشكلات.


- زراعة الخضروات تحت الأنفاق البلاستيكية ، حتى وان كانت أطراف الزراعة خارج السلك.


- المحصول فى النصف الأول من العمر  يجب رشه بعالى الفسفور وفولفك مرتين بالأسبوع خلال هذه الفترة حتى يتحسن المناخ.


- البدء فى رش الزرع بسلفات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفات.


- يجب رش محصول المانجو بكالسيوم بوريام غدا لإسراع واستقرار عملية الإخصاب، وعدم تأثره بانخفاض درجات الحرارة.



- كما يجب رش العنب المكشوف  بسلفات البوتاسيوم أو الكبريت الميكرونى لتجنب تأثره بالطقس.

 

وأكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن تشهد مصر والمنطقة العربية، أياما قطبية باردة للغاية بدءا من 16 فبراير الجاري.



وقال "فهيم"، في تصريحات صحفية، إن حدود هذه الحالة المناخية عبارة عن شحن عالٍ جدًا لطبقة الايونوسفير فوق منطقة شرق المتوسط ينتج عنه حالة مناخية حادة من انخفاض كبير في الحرارة وأمطار غزيرة باردة وتساقط للثلوج ورياح نشطة باردة جدًا، وتعتبر مصر بأكملها من ضمن منطقة هذا الشحن.


وأوضح أن الحالة المناخية المتوقعة ستبدأ من فجر الثلاثاء من أقصي شمال غرب البلاد في صورة أمطار غزيرة في السلوم وسيوة ومطروح وحتى الضبعة ومع تقدم النهار تمتد إلى كل مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة ومناطق سيناء.


ولفت إلى أن الحرارة تنخفض تدريجيًا من غرب البلاد طوال نهار الثلاثاء لتنخفض دون الـ 10 درجات مئوية ظهرًا ومن الغريب أن الحرارة كانت في فجر يوم الثلاثاء 13 درجة مئوية ولأول مرة في مناخ مصر تكون الحرارة الصغرى أعلى من الحرارة العظمي.


وأكد أن المنخفض الجوي القطبي المنشأ المرصود على الخرائط يؤثر على مصر بدءا من يوم الثلاثاء المقبل وهو الأقوى منذ فترة طويلة بسبب تنوع الحالة المناخية فيه وليس بقوتها، مع احتمال تساقط الثلوج على القاهرة وجنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا مترافق معها الأمطار ومن المتوقع تساقط للثلوج على شرق القاهرة ومرتفعات خليج السويس ومرتفعات وسط وجنوب سيناء صباح يوم الأربعاء المقبل.


وشدد على ضرورة رفع درجات الاستعداد بشكل جدى لمدن شمال البلاد وخاصة السواحل الشمالية ومدن شمال ووسط الدلتا، حيث إن هذه الحالة بها تحذيرات قوية، بسبب قوة الرياح المصاحبة وغزارة الأمطار والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وقال: حتى لو تغيرت التحديثات فمن الأفضل رفع درجات الاستعداد لمدن شمال البلاد بالتحديد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تصل 2 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تحذر من موجة باردة بداية من الجمعة

ننشر أهم الإرشادات لتخفيف آثار الشبورة المائية على المحاصيل الزراعية

الزراعة والتقلبات الجوية.. خبير مناخي: زيادة كبيرة بمعدلات الندى على البطاطس الشتوية.. الفلاحين: أي تغير مناخي غير ملائم يؤثر في المحاصيل

واحدة وصلت إلى الصفر.. 8 مدن تسجل أدنى درجات حرارة بالسعودية

البطاطس والطماطم والفراولة.. ننشر أهم الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة الظروف الجوية

بعد الإعلان عن طقس شديد البرودة خلال الأيام القادمة.. الزراعة توجه نصائح مهمة للمزارعين

ترشيحاتنا

الحكومة: الانتهاء من تطوير 4 محالج لقطن ومخطط 3 أخرى خلال 2021

خوان كارلوس مصاب بمرض خطير في دبي.. الأسرة الملكية الإسبانية تكشف حقيقة الوضع الصحي للملك السابق

سكب طفله الزيت على الأرض فخنق والدته حتى الموت في الحوامدية "تفاصيل التحقيقات"

الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد وتوقعات بسقوط أمطار "فيديو"

خالد الجندي يعلن تراجعه عن بعض الفتاوى.. تفاصيل

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شعبية جيل بايدن.. نيران الغيرة تصيب ميلانيا ترامب | صور

سعر جيب جراند شيروكي 2021 L في أمريكا| صور

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير