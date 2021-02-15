تحذيرات عاجلة من الزراعة للمزارعين بشأن حالة الطقس.. تفاصيل

قال محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تقوم بدورها فى توعية المزارعين قبل حدوث أى ظروف طارئة من خلال لجان متخصصة، كما تقوم الوزارة بتوفير جميع المركبات التى تحتاج إليها النباتات فى أماكن معروفة وقريبة من الفلاحين.





وأضاف "فهيم"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أكثر المحاصيل تأثرا بانخفاض درجات الحرارة الخضروات والمانجو والعنب، مناشدا مزارعي الطماطم بالصوب، أن تتم إعادة الصوب فوقها حتى لا تتأثر بانخفاض درجات الحرارة.





وأكد أن انخفاض درجات الحرارة مفيدة جدا للبنجر، ولكن سقوط الأمطار يضره لذا ننصح مزارعي البنجر بضرورة تصفية مياه الأمطار سريعا حتى لا يؤثر على إنتاج السكر.





كما قدم أهم التوصيات للمزارعين لتجنب تأثر المحاصيل بانخفاض درجات الحرارة والأمطار:









- أن يتوقف المزارعين عن الرى مؤقتا حتى لا تتشبع الأرض بالمياه من الأمطار، خاصة فى أراضى الدلتا والوادى الجديد، أما الرى بالتنقيط يستمر كعادته لأن أرض رملية ولا توجد مشكلات.





- زراعة الخضروات تحت الأنفاق البلاستيكية ، حتى وان كانت أطراف الزراعة خارج السلك.





- المحصول فى النصف الأول من العمر يجب رشه بعالى الفسفور وفولفك مرتين بالأسبوع خلال هذه الفترة حتى يتحسن المناخ.





- البدء فى رش الزرع بسلفات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفات.





- يجب رش محصول المانجو بكالسيوم بوريام غدا لإسراع واستقرار عملية الإخصاب، وعدم تأثره بانخفاض درجات الحرارة.









- كما يجب رش العنب المكشوف بسلفات البوتاسيوم أو الكبريت الميكرونى لتجنب تأثره بالطقس.

وأكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن تشهد مصر والمنطقة العربية، أياما قطبية باردة للغاية بدءا من 16 فبراير الجاري.









وقال "فهيم"، في تصريحات صحفية، إن حدود هذه الحالة المناخية عبارة عن شحن عالٍ جدًا لطبقة الايونوسفير فوق منطقة شرق المتوسط ينتج عنه حالة مناخية حادة من انخفاض كبير في الحرارة وأمطار غزيرة باردة وتساقط للثلوج ورياح نشطة باردة جدًا، وتعتبر مصر بأكملها من ضمن منطقة هذا الشحن.





وأوضح أن الحالة المناخية المتوقعة ستبدأ من فجر الثلاثاء من أقصي شمال غرب البلاد في صورة أمطار غزيرة في السلوم وسيوة ومطروح وحتى الضبعة ومع تقدم النهار تمتد إلى كل مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة ومناطق سيناء.





ولفت إلى أن الحرارة تنخفض تدريجيًا من غرب البلاد طوال نهار الثلاثاء لتنخفض دون الـ 10 درجات مئوية ظهرًا ومن الغريب أن الحرارة كانت في فجر يوم الثلاثاء 13 درجة مئوية ولأول مرة في مناخ مصر تكون الحرارة الصغرى أعلى من الحرارة العظمي.







وأكد أن المنخفض الجوي القطبي المنشأ المرصود على الخرائط يؤثر على مصر بدءا من يوم الثلاثاء المقبل وهو الأقوى منذ فترة طويلة بسبب تنوع الحالة المناخية فيه وليس بقوتها، مع احتمال تساقط الثلوج على القاهرة وجنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا مترافق معها الأمطار ومن المتوقع تساقط للثلوج على شرق القاهرة ومرتفعات خليج السويس ومرتفعات وسط وجنوب سيناء صباح يوم الأربعاء المقبل.







وشدد على ضرورة رفع درجات الاستعداد بشكل جدى لمدن شمال البلاد وخاصة السواحل الشمالية ومدن شمال ووسط الدلتا، حيث إن هذه الحالة بها تحذيرات قوية، بسبب قوة الرياح المصاحبة وغزارة الأمطار والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وقال: حتى لو تغيرت التحديثات فمن الأفضل رفع درجات الاستعداد لمدن شمال البلاد بالتحديد.



