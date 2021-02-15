مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عضوًا بهيئة تحرير "التوكسوكون" العالمية

اختارت مجلة "التوكسيكون" العالمية، الدكتور محمد اسماعيل حامد مستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعمل كمحكم ومراجع بها ليصبح بذلك هو الوحيد من مصر والمنطقة الشرق الأوسط ضمن هيئة تحرير المجلة.





يذكر أن نخبة من قيادات الجامعة يقومون بالعديد من الأنشطة الدولية وذلك فى إطار الدعم الخاص الذى يوليه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للكفاءات من أجل التمثيل المشرف لمصر فى المؤسسات والكيانات الدولية المعنية بمجالات التعليم والبحث العلمى.





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يذكر أن الدكتور محمد إسماعيل حامد اختير من قبل خبيرًا فى العديد من المؤسسات الدولية الكبرى منها :عضو فريق الخبراء لإعداد معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية والسمية بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو اتحاد العلماء الأمريكيين لتوجيه نداء لإعداد معايير فعالة لتأكيد التحريم العالمي لاستخدام الأسلحة الكيميائية بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو اللجنة الدولية لإعداد المؤتمر الأول عن التسمم بالسموم الطبيعية وعلاجها بباريس، وعضو فريق خبراء منظمة الصحة العالمية عن التسمم بالسموم الطبيعية وعلاجها بباريس.





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