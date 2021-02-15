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فن

عبير صبري توجه رسالة رومانسية لزوجها: كل عيد هفضل أحبك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:57 م
عبير صبري
عبير صبري
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محمد بدران
احتفلت الفنانة عبير صبرى بـ عيد الحب، بنشر عدد من الصور التى تجمعها مع زوجها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

ووجهت عبير صبرى رسالة رومانسية لزوجها وقالت له: "كل سنة .. كل يوم .. كل عيد هفضل أحبك .. أنت أجمل حقيقة فى حياتى بحبك يا حبيبى .. ربنا ميحرمنيش منك أبدا".

وتشارك عبير صبري حاليا في تصوير مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

كانت أحدث أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي 2020، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.

المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.



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