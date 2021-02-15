خالد الجندي يعلن تراجعه عن بعض الفتاوى.. تفاصيل

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تراجع عن بعض آرائه الفقهية، أسوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذى تراجع فى عدد من آرائه وهذا موجود فى الاحاديث، فقد نهى عن زيارة القبور وتراجع، ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي وتراجع.









وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يناقشونه فى آرائه ويسلمون بأمر الوحى".









وأشار إلى أن الأزهر يدرس لأبنائه مادة الفقه المعاصر، وهي القضايا الفقهية التي لم ترد من قبل وأحكامها الشرعية.









وذكر أن كلام النبي لو كان من عند الله لم يناقشه الصحابة فيه، أما لو كان رأي النبي مع صحابته فكانوا يناقشونه فيه، وكانوا يجدون في أنفسهم الحق في نقاش النبي وكان النبي يشجعهم على ذلك.







