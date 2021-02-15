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منوعات

بسبب شعبية جيل بايدن.. نيران الغيرة تصيب ميلانيا ترامب | صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:26 م
ميلانيا
ميلانيا
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عزة عاطف
انتشرت أنباء قوية عن "غيرة" ميلانيا ترامب السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة من شعبية خليفتها جيل بايدن في الصحافة. 

في الوقت الذي تمت تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التحريض على أعمال الشغب الدامية في الكابيتول يوم السبت انتشرت أخبار عن أن زوجته تعيش "مرارة وبرود '' تجاهه بعد خروجها من البيت الأبيض. 

وقالت مصادر لشبكة CNN بأن ميلانيا تعرب عن حزنها للتركيز الإعلامي الإيجابي على السيدة بايدن، التي تم تصويرها إلى جانب زوجها الرئيس جو بايدن على غلاف مجلة People الأسبوع الماضي في حين كانت الصحافة تترصد أخطاءها دايما.

وصرحت ستيفاني وينستون وولكوف المستشارة السابقة والتي كانت الأقرب لميلانيا ترامب لشبكة CNN بأن الأمر لا يرجع إلى وجود تحيز إعلامي بل إن ميلانيا أحاطت نفسها بحواجز من الخصوصية.

تعمدت السيدة ترامب عدم الظهور بشكل متعمد ورفضت المقابلات الشخصية، لكنها الآن على ما يبدو تخمن وجود تحيز إعلامي وتلقي باللوم على الآخرين.

جدير بالذكر أن ميلانيا لم تمنح جيل بايدن السيدة الأولى الآن جولة داخل البيت الأبيض، وهو تقليد طويل الأمد بين السيدات الأوائل المنتهية ولايتهن والوافدات.

وبحسب ما ورد لم تتحدث السيدتان قط، ولم يحضر آل ترامب أيضًا حفل تنصيب بايدن الرئاسي الشهر الماضي.
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