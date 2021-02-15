ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:03 م
mercedes-amg g63
mercedes-amg g63 6x6
Advertisements
اشرف عطية
يبهرنا الصانع الألماني مرسيدس بإصدار غير تقليدي من عائلة AMG الأضخم في تاريخ سيارات الركوب البيك اب، والتي اكتسبت شهرة واسعة في سوق السيارات العالمي خصوصا بين محبي السيارات البيك اب.

تعتمد مرسيدس mercedes-amg g63 6x6 على محرك V8 دبل تيربو سعة 5500 سي سي يولد قوة 544 حصان، وبالرغم من وزنها الإجمالي البالغ 3,465 كجم، إلا أنها تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 7.8 ثانية فقط وهو رقم ممتاز بالنسبة لسيارة بيك اب في وزنها.

سيارة بحجم مرسيدس mercedes-amg g63 6x6 يمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلو متر في الساعة، ولكن هذه السرعة يجب تحديدها بسبب أنها سيارة بيك اب مرتفعة مما سيؤثر على ثباتها وأمن ركابها لذلك قامت مرسيدس بتحديد سرعتها القصوى إلكترونيًا إلى 160 كيلو متر في الساعة، بالرغم أن محركات AMG تحقق تسارعا أعلى بكثير.

تم صناعة ما لا يزيد عن 160 نسخة فقط من مرسيدس mercedes-amg g63 6x6، حول العالم مما يشير إلى أنها ستباع بسعر مرتفع للغاية و بالفعل تم عرض نسخة منها للبيع في الكويت .

mercedes-amg g63 6x6

النسخة المعروضة للبيع من mercedes-amg g63 6x6 تم بيعها لمالكها في الكويت عام 2015، و لم تقطع سوي 370 كيلومتر فقط مما يعني أنها لا تزال تتمتع بكامل انقاتها، وتتميز ببطانة سقف من الكانتارا، وفتحة سقف منزلقة، ونظام ترفيهي خلفي، ونظام صوتي محيطي هارمان كاردون، وتدفئة المقاعد وتبريدها .

مرسيدس mercedes-amg g63 6x6 جاهزة لغزو أقسى الطرق وعورة بوحشية مطلقة، حيث تتميز بتروس قوية، وخمسة أقفال تفاضلية، ومحاور مجهزة للطرق الوعرة، مع إطارات ضخمة مقاس 37 بوصة لتتعامل مع كافة أنواع التضاريس .


شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات
شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات
شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات
شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات
شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور

مواصفات مرسيدس إي كلاس Mercedes e class 2021 في السعودية..صور

سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور

شاهد.. سيارة شيفروليه بيك أب الكهربائية الجديدة كليا

مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور

مرسيدس بصدد طرح سيارات جديدة في هذا الموعد.. صور

ترشيحاتنا

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

اشتباكات بين أنصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة

الأيام المستحب صيامها في شهر رجب وأفضل الأعمال فيه .. فيديو

دوري أبطال إفريقيا.. النابي يحشد صفقات المريخ الجديدة لمواجهة الأهلي

مش الريف أو المدن الجديدة.. الحكومة: اشتراطات البناء الجديد ستطبق على مدن العمران القائم

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور