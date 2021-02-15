شاهد .. وحش مرسيدس MERCEDES-AMG G63 6x6 بـ 6 عجلات



يبهرنا الصانع الألماني مرسيدس بإصدار غير تقليدي من عائلة AMG الأضخم في تاريخ سيارات الركوب البيك اب، والتي اكتسبت شهرة واسعة في سوق السيارات العالمي خصوصا بين محبي السيارات البيك اب.





تعتمد مرسيدس mercedes-amg g63 6x6 على محرك V8 دبل تيربو سعة 5500 سي سي يولد قوة 544 حصان، وبالرغم من وزنها الإجمالي البالغ 3,465 كجم، إلا أنها تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 7.8 ثانية فقط وهو رقم ممتاز بالنسبة لسيارة بيك اب في وزنها.







سيارة بحجم مرسيدس mercedes-amg g63 6x6 يمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلو متر في الساعة، ولكن هذه السرعة يجب تحديدها بسبب أنها سيارة بيك اب مرتفعة مما سيؤثر على ثباتها وأمن ركابها لذلك قامت مرسيدس بتحديد سرعتها القصوى إلكترونيًا إلى 160 كيلو متر في الساعة، بالرغم أن محركات AMG تحقق تسارعا أعلى بكثير.







تم صناعة ما لا يزيد عن 160 نسخة فقط من مرسيدس mercedes-amg g63 6x6، حول العالم مما يشير إلى أنها ستباع بسعر مرتفع للغاية و بالفعل تم عرض نسخة منها للبيع في الكويت .







mercedes-amg g63 6x6







النسخة المعروضة للبيع من mercedes-amg g63 6x6 تم بيعها لمالكها في الكويت عام 2015، و لم تقطع سوي 370 كيلومتر فقط مما يعني أنها لا تزال تتمتع بكامل انقاتها، وتتميز ببطانة سقف من الكانتارا، وفتحة سقف منزلقة، ونظام ترفيهي خلفي، ونظام صوتي محيطي هارمان كاردون، وتدفئة المقاعد وتبريدها .





مرسيدس mercedes-amg g63 6x6 جاهزة لغزو أقسى الطرق وعورة بوحشية مطلقة، حيث تتميز بتروس قوية، وخمسة أقفال تفاضلية، ومحاور مجهزة للطرق الوعرة، مع إطارات ضخمة مقاس 37 بوصة لتتعامل مع كافة أنواع التضاريس .