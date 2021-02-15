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أصل الحكاية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:01 م
فيلم السرب
فيلم السرب
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رشا عوني
ملحمة جديدة ينتظرها الجمهور بعد إعلان فيلم السرب، الذي أعلن عنه المنتج تامر مرسي أمس، ليشوق الجمهور لمغامرة جديدة أشبه بفيلم الممر الذي حقق نجاحًا هائلًا، وكذلك مسلسل الاختيار. 

تلك النوعية من الأعمال الفنية التي تتناول بطولات الجيش والشرطة أصبحت تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ويتابعونها عن كثب، لكن هذه المرة  يتناول فيلم السرب ملحمة الجيش المصري في مطاردة الإرهابي هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية، وهو جزء تم تناوله في مسلسل الاختيار رمضان الماضي، لكن فيلم السرب يستعرض تلك الواقعة بتفاصيل أكبر مشوقة وممتعة. 

كما يتناول فيلم السرب أحداث قتل 21 قبطيا ذبحا في ليبيا، وذلك في الفيديو الشهير الذي نشرته جماعة متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش.

بعد نصف ساعة فقط من نشر البرومو التشويقي لـ فيلم السرب، حصد آلاف المشاهدات وأصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت لقطات وصور خاصة من الفيلم للنجوم المشاركين به، ليعلن عن عرضه قريبًا في دور العرض. 

وتضمن برومو فيلم السرب في بدايته مقطعًا مصورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في 15 فبراير 2015، يقول فيها:شعب مصر العظيم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب بالقصاص من هؤلاء القتلة". 

توليفة فنية مميزة انضمت لفيلم السرب، فيشارك فيه النجوم أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، آسر ياسين، أحمد حاتم، ودياب، وهم نجوم لهم قاعدة جماهيرية عريضة ويخلق اجتماعهم معا حالة مختلفة وعمل سينمائي مميز ينتظره الجمهور. 

بعد إعلان المنتج تامر مرسي عن برومو فيلم السرب، بدأ النجوم أبطال العمل في نشر صور لهم من كواليس تصوير السرب، لتشويق الجمهور مع اقتراب عرضه في دور السينما، حيث توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجاحا هائلا للفيلم على غرار الممر والاختيار. 
بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا
بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا
بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا
بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا
بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا
بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا
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