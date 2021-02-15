أمين سر التنسيقية: الانفتاح والتنوع الأيدلوجي سر نجاحنا

قالت النائبة سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلتها في مجلس الشيوخ، إن سر نجاح التنسيقية هو الانفتاح والتنوع الايدلوجي، والاعتماد في حلم بناء الدولة المصرية الحديثة على الحوار أولا.





وأضافت سها سعيد خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية تحت عنوان دور المجتمع المدني في النهوض بالدول، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أنه لم يكن مدرج على أجندة شباب التنسيقية حلم التمكين، وكان كل هم الشباب هو المشاركة وهذا ظهر من خلال مشاركة شبابنا في كل المنتديات ومؤتمرات الشباب وفعاليات الشباب.



