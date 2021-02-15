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برلمان

أميرة صابر: تشابك الحكومة والمجتمع المدني هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:52 م
النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر
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أحمد أيمن
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة بمقر التنسيقية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التشابك والتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، كما يجسده الضيوف اليوم علي مائدة التنسيقية، هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر للنهوض بالدولة. 

وأضافت "صابر" أن الجلوس على طاولة واحدة يقوي المجتمع المدني، وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، أثبتت نجاحه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت ضرورة نقل صوت الأحزاب، لأن الأحزاب تدعم المجتمع المدني للنهوض بالدولة، وأن الفاعل الرئيسي اليوم هو الشباب.
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