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رياضة

بوتشيتينو: هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:10 م
بوتشيتينو
بوتشيتينو
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إسماعيل محمود
تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المواجهة التي تجمع فريقه ببرشلونة الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

وقال "بوتشيتينو"، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه مباراة خاصة.. حينما وقعت مع باريس، بدأت أشعر بأهمية مباراة دوري الأبطال، نحن نشعر بهذا في كل أرجاء النادي. هدفنا الفوز باللقب".

وأضاف "غياب نيمار ودي ماريا هي غيابات مؤثرة لكن لدينا عدة لاعبين اخرين، كنا نتمنى أن يتواجدوا معنا".

وتابع "ريمونتادا 6-1؟ التاريخ يبقى تاريخًا لا يمكن تغييره، وهدفنا بناء المستقبل.. في مباراة 2017 كانت هناك تشكيلة مختلفة من الطرفين".

ويواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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