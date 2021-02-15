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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات تشكيل فريق الإغاثة لمساعدة الحالات الإنسانية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:39 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، فعاليات تشكيل فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذًا للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة التابع للمحافظة الذي يعمل علي مدار 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الإنسانية.

وحدد محافظ كفر الشيخ مهام الفريق سواء استجابات لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظا على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة  لهم، بالإضافة التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن ، محذرًا من تصوير تلك الحالات ونشرها. 

جاء ذلك بحضور إسلام طه، معاون محافظ كفرالشيخ لشئون المجتمع، وايمان عبد الحميد ، مدير وحدة شئون المجتمع، وفريق الإغاثة.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون وحدة شئون المجتمع والفريق المعاون، ووحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة. 

جدير بالذكر، أنه تم تقسيم المتطوعين داخل المحافظة علي 4 مجموعات" كفرالشيخ، الرياض، سيدي سالم "، " ليلا، الحامول، بلطيم "، " دسوق، فوه، مطوبس"، " قلين ".



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