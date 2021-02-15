وزير التعليم: اللغة العربية الخامسة عالميا من حيث الانتشار .. ويتحدث بها 450 مليون شخص

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال منشور وضعه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن اللغة العربية لغة رسمية لأكثر من ٢٥ دولة في قارة آسيا وأفريقيا .





وقال وزير التربية والتعليم : يتحدث باللغة العربية حوالي ٤٥٠ مليون شخص حول العالم ، لذلك فهي اللغة الخامسة عالميًا من حيث معدل الانتشار والاستخدام.