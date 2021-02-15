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تعليم

وزير التعليم: اللغة العربية الخامسة عالميا من حيث الانتشار .. ويتحدث بها 450 مليون شخص

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال منشور وضعه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن اللغة العربية لغة رسمية لأكثر من ٢٥ دولة في قارة آسيا وأفريقيا .

وقال وزير التربية والتعليم : يتحدث باللغة العربية  حوالي ٤٥٠ مليون شخص حول العالم ، لذلك فهي اللغة الخامسة عالميًا من حيث معدل الانتشار والاستخدام.
وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الامر معرفة المزيد من المعلومات عن اللغة العربية من خلال التسجيل الآن مجانًا على موقع بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي  www.ekb.eg

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إتاحة إمكانية الوصول لأكثر من 80 معجما أونلاين عبر بنك المعرفة المصري.

وقال المنشور الذي نشره وزير التربية والتعليم عبر فيس بوك: إن المعاجم المتاحة تغطي حوالي ١٤ مجالا علميا مثل اللغات، الأعمال، الفلسفة، التكنولوجيا والكمبيوتر، الطب، العسكرية، الفنون، الترجمة، الترفيه، الجغرافيا، القانون، الموسوعة العربية والإسلامية، والتربية.

وأضاف منشور وزير التربية والتعليم: يمكن لمن يهمه الأمر تصفح هذه المعاجم المختلفة حسب التخصص المطلوب سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية من مكتبة لبنان ناشرون للمعاجم والمتاحة على موقع بنك المعرفة المصري على الرابط التالي : 
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