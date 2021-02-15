مرصد الأزهر: التنمية أهم محاور مكافحة التطرف.. فيديو

قال محمد العوضي مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن التطرف أمر خطير يعاني منه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.





وأضاف محمد العوضي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "دور مصر في مكافحة التطرف فعال وقيادي في المنطقة والعالم أجمع".





وتابع محمد العوضي: "التنمية تكافح الجهل والفقر واستراتيجية مصر في 2030 قائمة على محور اقتصادي واجتماعي لها علاقة مباشرة بمكافحة التطرف".





وأكمل محمد العوضي: "استراتيجية مصر تعتبر نموذجا لمكافحة التطرف من خلال التنمية المستدامة، وذلك يظهر أهمية التنمية لمكافحة التطرف في أي مجتمع".





ولفت محمد العوضي: "نحرص على بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري والمجتمعات العالمية التي نخاطبها بـ 12 لغة غير اللغة العربية ".