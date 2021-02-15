بعد خطوبتها لـ طليق روبي .. أجرأ إطلالات نانسي صلاح

تصدرت الفنانة نانسي صلاح ؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد ظهورها لأول مرة بدبلة الخطوبة للمخرج سامح عبد العزيز بعد أنباء عن ارتباطهما.





وتتميز نانسي صلاح؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.







وتألقت نانسي؛ بمجموعة من الصور برفقة خطيبها طليق الفنانة وربى؛ وظهرت مرتدية كوت بيج ؛ وتركت شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها.





وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهرين في سرية.

