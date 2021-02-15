المريخ السوداني يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا بساعات.. فيديو

وجهت ميرفت حسين، رئيس بعثة نادي المريخ السوداني، رسالة قبل لقاء الأهلي بساعات.
وقالت "ميرفت حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سوف نرتدي الزي الأصفر غدا أمام النادي الأهلي، وحضرنا إلى القاهرة قبل المباراة بأسبوع من أجل التعود علي الطقس في مصر.. والمدرب هو الذي طلب ذلك".
وأشارت: "قدمنا درعا للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بالبرونزية في كأس العالم للأندية.. وهناك علاقة أزلية بين نادي المريخ والنادي الأهلي.. وعلاقة طيبة".
وأضافت: "الأهلي فريق كبير، لكن المريخ أيضا فريق كبير وله اسم كبير.. والجهاز الفني استعد جيدا للمباراة، والمريخ دائما في المواعيد الكبيرة".