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المريخ السوداني يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا بساعات.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:28 م
الأهلي
الأهلي
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محمد القاضي
وجهت ميرفت حسين، رئيس بعثة نادي المريخ السوداني، رسالة  قبل لقاء الأهلي بساعات.

وقالت "ميرفت حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سوف نرتدي الزي الأصفر غدا أمام النادي الأهلي، وحضرنا إلى القاهرة قبل المباراة بأسبوع من أجل التعود علي الطقس في مصر.. والمدرب هو الذي طلب ذلك".

وأشارت: "قدمنا درعا للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بالبرونزية في كأس العالم للأندية.. وهناك علاقة أزلية بين نادي المريخ والنادي الأهلي.. وعلاقة طيبة".

وأضافت: "الأهلي فريق كبير، لكن المريخ أيضا فريق كبير وله اسم كبير.. والجهاز الفني استعد جيدا للمباراة، والمريخ دائما في المواعيد الكبيرة".
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