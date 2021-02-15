لميس الحديدي: فيلم السرب يذكر بالقصاص ويبقى الأحداث حية في عقول الأجيال.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي، علي فيلم السرب الذي يوثق بطولة الجيش المصري فى مكافحة الإرهاب بدرنة.





وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، إن فيلم السرب يعتبر توثيقا للضربة الجوية المصرية في درنة الليبية، معقبه: "يذكر بالأحداث والقصاص الذي قام بها نسور القوات الجوية".





وأضافت:" لما بنتذكر الشهداء لن تكون بالترحم فقط، لأن الفن جزء مهم من توثيق الأحداث وبقائها حية في عقول الأجيال والأمم"، موضحه: "توثيق الأحداث مهم جدا، لأن الأحداث بتتنسي والأوجاع بتتنسي".





وأوضحت: "الفيلم بيتكلم عن معارك المصريين ضد الإرهاب، وخاصة في درنة الليبية"، مؤكده: "الدراما والفن توثق الأحداث التاريخية".



