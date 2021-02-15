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اتحاد أمهات مصر: قرار الوزير بدمج امتحانات الصف الثالث الإعدادي أثر نفسيًا على الطلاب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:00 م
منسق اتحاد أمهات
منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم
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قسم التوك شو
أكدت منال فرحات، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن هناك مخاوف من أولياء الأمور للقرارات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم أمس، بخصوص دمج امتحان الترم الأول والثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، موضحًا أن القرار أثر نفسيًا بشكل كبير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن معظم قرارات الوزير بخصوص الامتحان المُجمع جيدة، حيث كان هناك حالة من الهلع لنزول الطلاب خلال فترة فيروس كورونا. 

وأشارت إلى أن طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة كان ينتظروا قرارات تخصهم في ما تم إعلانه من قبل الوزير أمس.

وتابعت:" كان هناك مطالب بتخصيص منصات تناسب وضعهم، بجانب أنه ليس هناك اختبارات استرشادية لحالتهم، موضحة أن الطلاب من الصف الـ4 إبتدائي وحتى الـ2 إعدادي يطالبون بوجود نماذج استرشادية عن الامتحان المُجمع. 

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