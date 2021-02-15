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رياضة

وست هام يفوز على شيفيلد 3-0 ويرسل ليفربول للمركز الخامس في البريميرليج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز وست هام على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح داكلان رايس التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 41 من ضربة جزاء تحصل عليها زميله جيسي لينجارد.

وفي الدقيقة 58، أحرز المدافع الفرنسي عيسى ديوب الهدف الثاني لـ " الهامرز" بضربة رأسية رائعة، محولًا الكرة العرضية التي أرسلها كريسويل لشباك شيفيلد يونايتد.

وفي الدقيقة 96، أحرز فريدريكس الهدف الثالث لـ وست هام بعد تلقيه تمريرة رائعة من سعيد بن رحمة مؤكدًا انتصار فريقه بثنائية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 42 في المركز الرابع، ليرسل ليفربول للمركز الخامس، فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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