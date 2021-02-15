ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مختار جمعة: التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:15 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تزويد أكاديمية الأوقاف الدولية بـ (200) مقعد من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.


وأعلنت وزارة الأوقاف، أن هذا القرار يأتي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات والإقبال الشديد على التدريب بالأكاديمية ، وفي إطار التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .


الأوقاف: اعتماد 3 خطباء مكافأة على بند التحسين وواعظة متطوعة
كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 3 من  أعضاء هيئة التدريس وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير بنظام المكافأة على بند التحسين ، وواعظة متطوعة ، ممن اجتازوا الامتحانات المقررة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة.


وأعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بإجمالي نحو خمسة وأربعين ألف زي أزهري، وبدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم (  2513) إمامًا، وذلك بمحافظات المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مطروح – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط  والغربية .


وطالبت الوزارة الأئمة المعلنة أسماؤهم عبر موقع الوزارة  الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.


وسيتم توزيع الدفعة الثانية من الزي الأزهري بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 21/ 2 / 2021م وحتى الأربعاء 24/ 2 / 2021م .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تستحدث طرق تدريب جديدة لتأهيل الأئمة والواعظات

بالأسماء.. الأوقاف تعلن توزيع الدفعة التاسعة من الزي الأزهري لـ 1032 إماما

الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الرابعة المرشحين لمنحة الماجستير

الأوقاف: وزعنا الزي الأزهري للأئمة فى 10 محافظات

الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها

مخاطر الإلحاد والعلوم الإنسانية دورتان تدريبيتان في أكاديمية الأوقاف الدولية

ترشيحاتنا

طارق يحيى يكشف حقيقة خلافه مع جمال عبد الحميد

خوان كارلوس مصاب بمرض خطير في دبي.. الأسرة الملكية الإسبانية تكشف حقيقة الوضع الصحي للملك السابق

خلصنا عليه.. أحمد موسى يكشف علاقة هشام عشماوي بفيلم السرب

الصحة العالمية: ظهور سلالات كورونا الجديدة في 13 دولة بالشرق الأوسط

المريخ السوداني يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا بساعات.. فيديو

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي