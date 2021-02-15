مختار جمعة: التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تزويد أكاديمية الأوقاف الدولية بـ (200) مقعد من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وأعلنت وزارة الأوقاف، أن هذا القرار يأتي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات والإقبال الشديد على التدريب بالأكاديمية ، وفي إطار التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .
الأوقاف: اعتماد 3 خطباء مكافأة على بند التحسين وواعظة متطوعة
كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 3 من أعضاء هيئة التدريس وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير بنظام المكافأة على بند التحسين ، وواعظة متطوعة ، ممن اجتازوا الامتحانات المقررة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة.
وأعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بإجمالي نحو خمسة وأربعين ألف زي أزهري، وبدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2513) إمامًا، وذلك بمحافظات المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مطروح – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط والغربية .
وطالبت الوزارة الأئمة المعلنة أسماؤهم عبر موقع الوزارة الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.
وسيتم توزيع الدفعة الثانية من الزي الأزهري بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 21/ 2 / 2021م وحتى الأربعاء 24/ 2 / 2021م .