مختار جمعة: التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تزويد أكاديمية الأوقاف الدولية بـ (200) مقعد من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.









وأعلنت وزارة الأوقاف، أن هذا القرار يأتي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات والإقبال الشديد على التدريب بالأكاديمية ، وفي إطار التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .









الأوقاف: اعتماد 3 خطباء مكافأة على بند التحسين وواعظة متطوعة

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 3 من أعضاء هيئة التدريس وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير بنظام المكافأة على بند التحسين ، وواعظة متطوعة ، ممن اجتازوا الامتحانات المقررة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة.







