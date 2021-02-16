جمال عبدالجواد: الزيادة السكانية في مصر محتاجة لبناء بلد إضافي سنويا .. فيديو

قال الدكتور جمال عبد الجواد، رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن حجم السكان في مصر كبير جدا.





وأضاف "عبد الجواد"، خلال لقائله ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن العدد الذي يضاف سنويا للسكان في مصر يقترب من 2 مليون نسمة، معقبا: "رقم كبير جدا".





وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد 1.5 مليون نسمة سنويا، متابعا: "إحنا بنزيد بمعدلات تزيد عن الولايات المتحدة الأمريكية".





ونوه رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، بأن هناك 50 دولة في العالم تعداد سكانه يصل 2 مليون نسمة مثل البحرين وقبرص، لافتا: "مطلوب مننا إننا نبني بلد إضافية قد البحرين أو قبرص سنويا".



