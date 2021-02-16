ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال عبدالجواد: الزيادة السكانية في مصر محتاجة لبناء بلد إضافي سنويا .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:19 ص
السكان في مصر
السكان في مصر
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور جمال عبد الجواد، رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن حجم السكان في مصر كبير جدا.

وأضاف "عبد الجواد"، خلال لقائله ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن العدد الذي يضاف سنويا للسكان في مصر يقترب من 2 مليون نسمة، معقبا: "رقم كبير جدا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد 1.5 مليون نسمة سنويا، متابعا: "إحنا بنزيد بمعدلات تزيد عن الولايات المتحدة الأمريكية".

ونوه رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، بأن هناك 50 دولة في العالم تعداد سكانه يصل 2 مليون نسمة مثل البحرين وقبرص، لافتا: "مطلوب مننا إننا نبني بلد إضافية قد البحرين أو قبرص سنويا".

وأوضح رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر تحتل المرتبة الـ14 على مستوي العالم من حيث عدد السكان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صبحي عسيلة يكشف عن حرب تتعرض لها مصر الآن.. فيديو

باحث: مصر الخامس على العالم في إنتاج الأسماك من الاستزراع.. فيديو

زدنا 500 ألف مولود في 4 أشهر.. أحمد موسى: الانفجار السكاني أزمة مصر الحقيقية

ترشيحاتنا

لمن اسودت صحيفته بالذنوب..علي جمعة يوصي بـ3 أعمال في شهر رجب تبيضها

خالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح استرازينيكا ضد كورونا

حمد بن جاسم يثير الجدل بتغريدات غامضة عن المصالحة مع قطر

أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

سانت كاترين 2 تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات في الحرارة غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد