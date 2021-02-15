مساعد وزير الداخلية الأسبق: ديلر المخدرات خطر وعقوبة الجلب والتعاطي تصل للإعدام

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن "الديلر" وموزع المخدرات من الأشخاص الخطرين، والحياة لا تمثل بالنسبة لهم شيئا ويبحث فقط عن تجميع الأموال، موضحًا أن الديلر على يقين أن نهايته هي الموت أو السجن.









وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عقوبات "زراعة - جلب - اتجار - تعاطى" المخدرات تصل للإعدام في بعض القضايا، مشيرًا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات مستعدة لأي مواجهة وتدرب الضباط على الطرق المختلفة بمكافحة المخدرات.





وتابع: " للإبلاغ عن أي ديلر يبيع المخدرات، يقوم المواطن بالتواصل مع البريد الإلكتروني لإدارة المخدرات أو الخط الساخن وليس هناك إفصاح مباشر عن المبلغين عن أماكن تواجد بائعي المخدرات".