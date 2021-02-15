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توك شو

مخرج السرب يكشف الجزء الأصعب في الفيلم ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:11 م
السرب
السرب
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محمد القاضي
علق المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم "السرب" الذي يوثق بطولة الجيش في مكافحة الإرهاب بدرنة، قائلًا "فيلم عظيم".

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "الجميع كان متحمسا بشدة للفيلم، لأننا نوثق أحداثا حقيقية للجيش في فيلم سينمائي".

وأكد "بذلنا كل الجهود.. وبنعمل حاجة مهمة، وبنوثق حدث مهم في تاريخ مصر"، موضحا "الفيلم كله صعب في التصوير.. ولكن الجزء الأصعب هو تصوير الطائرات الحربية لأن هناك زوايا صعبة لم نجربها من قبل"، متابعا "ما حدث كان في 6 أيام تصوير فقط".

وأوضح "الفيلم تحدٍ ومسئولية وربنا يقدرنا ونكون على قدر المسئولية"، مستطردا "تم توفير الإمكانيات لنا على أكمل وجه، وهو ما يزيد المسئولية علينا".

ونوه بأن "كل من شارك في الفيلم يعرف أنه مهم جدا سواء للبلد أو لسيرة الممثل أو للأجيال القادمة"، مختتما "كل الممثلين تمنوا المشاركة في عمل كبير مثل فيلم السرب.. والجميع متعاون إلى أقصى حد".

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