جو بايدن يحتفل بـ عيد الحب مع قرينته جيل في كامب ديفيد | صور وفيديو

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرينته جيل بأنها "حب حياته" في تغريدة احتفالا بـ "عيد الحب" بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها وهو يلعب "ماريو كارت" مع أحفاده في كامب ديفيد.









ونشر الرئيس الامريكي البالغ من العمر 78 عامًا صورة لنفسه وهو يحاوط زوجته بذراعيه في حفل التنصيب الشهر الماضي، وكتب: "حب حياتي وحياة حبي، عيد حب سعيد، جيلي".









وقال بايدن للصحفيين إن الزوجين، اللذين تزوجا منذ 44 عامًا، أمضيا عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الريفي للرئيس في ولاية ماريلاند، من أجل "مجرد التسكع مع العائلة والقيام بما نفعله دائمًا'' حسب تصريحاته.









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ونشرت حفيدته نعومي، عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي، منها صورة لـ بايدن وهو يرتدي قبعة بيسبول جديدة ويلعب ماريو كارت.









وكتبت خريجة القانون البالغة من العمر 26 عامًا عبر حسابها على تويتر: "لقد اشترينا بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع".









كما نشرت مقطعًا على انستجرام عن سباقها ضد الرئيس بينما ينظر إليها أفراد آخرون من العائلة.







