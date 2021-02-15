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فن

مي سليم تستكمل تصوير لحم غزال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:36 م
مي سليم
مي سليم
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سعيد فراج
قالت الفنانة مي سليم، سوف تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021. 

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها ستواصل تصوير مسلسل «لحم غزال» خارج مصر لمدة 10 أيام متواصلة.  

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 

يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر الماضي، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. 
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