الإمكانات متاحة.. مخرج السرب: نصور مشاهد من الفيلم في دولة عربية وأخرى أجنبية

كشف أحمد نادر جلال، مخرج فيلم السرب ، عن تفاصيل الفيلم الذي يسرد بطولة من بطولات الجيش، والقصاص لشهدائنا في ليبيا، ومكافحة الإرهاب.





وقال أحمد نادر جلال، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "الأفلام الحربية التي توثق أحداثا حقيقية تلقى نجاحا كبيرا من الجمهور على مستوى العالم وليس مصر فقط".





وأضاف أحمد نادر جلال "الإمكانات كلها كانت متاحة لنا لخروج فيلم السرب إلى النور"، مضيفا "تقع على عاتقنا مسؤولية كبرى في فيلم السرب؛ لأن الفيلم يسرد أحداثا حقيقية".





وتابع أحمد نادر جلال "لم نصور مشاهد كثيرة من الفيلم، وسوف نستأنف التصوير قريبا، ويتم تصوير مشاهد الفيلم في مصر ودولة عربية وأخرى أجنبية".



