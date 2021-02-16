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"الاتصالات" تكشف حقيقة غلق المواقع الإباحية في مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية، آلية غلق المواقع الأباحية.

وأوضح الليثي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "هناك صعوبة فى غلق المواقع الإباحية؛ لأنه أمر تقني يرجع إلى صعوبة الوصول للسيرفر الأساسي لتلك المواقع".

ونوه إلى أنه يمكن غلق المواقع الثابتة والمشهورة، لكن الغلق التام لكافة المواقع الإباحية يعد أمرا صعبا، موضحا: "أنه على المجتمع أن يحافظ علي القيم الأخلاقية لمواجهة المواقع الإباحية".

وأشار إلى أن الحكومة تسيطر على الكلمات المفتاحية الدالة على المواقع الإباحية الشهيرة، مردفا: "المنع التام صعب جدا، ويجب سن بعض التشريعات القانونية لتنفيذ غلق المواقع الإباحية، ويبقى المجتمع هو الحماية الحقيقية لمواجهة تلك المواقع".
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