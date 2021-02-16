حمادة هلال: عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حِمضت".. والدنيا اتقلبت عليا عشان أغنية "الشرع محلل 4"

كشف المطرب حمادة هلال ، أعماله الفنية في الفترة المقبلة، مؤكدا أن لديه أعمالا كثيرة موجودة.





وأضاف هلال، أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، : "أنا عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حمضت".. والدنيا اتقلبت عليا عشان أغنية "الشرع محلل 4".





وتابع المطرب، أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.





ونوه بأن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السينجل" يكون معها فيديو كليب؟.





وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية "أشرب شاي"، والتي انطلقت عام 2019.





يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.