مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم جندي أمريكي خلال قصف أربيل





أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة مقتل مقاول مدني وإصابة 5 آخرين خلال قصف محافظة أربيل في العراق.





وأكد العقيد واين ماروتو المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي في تغريدة على "تويتر" مقتل مقاول مدني وإصابة 5 آخرين، فضلا عن إصابة جندي أمريكي واحد خلال القصف الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.





من جانبه

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن القصف الذي طال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.





وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.





وسبق أن أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان استهداف مطار أربيل الدولي بعدد من الصواريخ.



