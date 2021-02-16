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رياضة

هاني حتحوت يوجه رسالة مهمة لـ مروة عيد عبدالملك بسبب الجماهير.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:25 ص
مروة عيد عبدالملك
مروة عيد عبدالملك
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عبدالله هشام
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مروة عيد عبدالملك، نجمة كرة اليد المحترفة بالدوري الفرنسي، تعرضت لحملات تنمر من جانب جماهير الزمالك؛ بسبب منشوراتها السابقة بحق الفريق الأبيض.
وأضاف هاني حتحوت ،خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»،: إن الساعات الأخيرة شهدت تعرض نجمة كرة اليد المصرية لحملات تنمر، بسبب ما كتبته في وقت سابق عن الزمالك، مطالبا إياها، بعدم مهاجمة الزمالك ورموزه حتى لاتتكرر مثل تلك الحملات مرة أخرى.

وأوضح هاني حتحوت، إنه اعترض منذ شهرين على "بوست" نشرته مروة عيد، يحمل كثيرا من السخرية بحق لاعبي الزمالك، مشيرا إلى أن مروة عيد مطالبة بتشجيع الأهلي دون تجريح الآخرين خاصة وأنها رياضية.
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