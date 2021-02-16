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محافظات

شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
يحظى شاطى الأبيض بمدينة مرسى مطروح بإقبال كبير  من المصطافين وزوار وأهالى مطروح، نظرا لما يتميز به الشاطئ من مياه فيروزية نقية متدرجة الألوان ورمال بيضاء ناعمة لذلك أطلق علية شاطئ مالديف مطروح.


وأنهت محافظة مطروح العام الحالى إنشاء طريق شاطئ الأبيض كليوباترا، والذى يعد من أهم المحاور السياحية الجديدة التى تم إنشاؤها موخرا وتستحقق رواجا سياحيا بدءا من موسم الصيف القادم.

وسيعمل الطريق الجديد على ربط عدد من الشواطئ المهمة بمطروح بالإضافة إلى عمل امتداد لكورنيش مدينة مرسى مطروح ليكون لائقا بالطبيعة السياحية لمحافظة مطروح.

وقد نفذ طريق الأبيض كليوباترا الجديد الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية إسكان مطروح.

وقال سامح عوف من اهالى مطروح إن إنشاء طريق الأبيض الجديد يعد من أهم المشروعات التى تمت موخرا لزيادة الرواج السياحى لتلك المنطقة نظرا لإضافة  لمسات جمالية فى إنشاء الكورنيش ومناطق انتظار السيارات وشكل الأعمدة والكورنيش.

وأضاف أن منطقة الأبيض من أهم المناطق السياحية والتى يحرص زوار المحافظة على زيارتها والاستمتاع بهذه المياه النقية لافتا إلى أن الكورنيش الجديد سيربط اهم الشواطئ ببعضها مثل شاطى الأبيض وعجيبة بمنطقة كليوباترا والغرام.

وأكد أحمد السوهاجي أحد مواطني مطروح العاملين بالسياحة أن الأبيض من أجمل شواطئ مطروح، لافتا إلى أنني أتوقع زيادة عدد الشقق الفندقية المطلة على شواطئ منطقة الأبيض وسوف تنافس الشقق الفندقية بوسط المدينة في الأسعار نظرا لجمال شواطئ الأبيض التي تتميز المياه التركوازية النقية.

وأضاف أن الكورنيش الجديد من المشروعات المهمة للمحافظة التي ستحدث طفرة إنشائية كبيرة في شراء الأراضي وإقامة المشروعات الاستثمارية والسياحية.

ودعا المستثمرين إلى ضرورة توجيه استثماراتهم إلى منطقة الأبيض لكونها منطقة واعدة تنافس أجمل شواطئ العالم.

ويوكد محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان أن طريق كورنيش الأبيض الجديد يعد محورا سياحيا واستثماريا جديدا يبلغ  طوله 8 كيلومترات يربط من طريق كليوباترا حتى منطقة الأبيض كطريق مزدوج باتساع 32 مترا.

وأضاف أنه تم إنهاء الأعمال الإنشائية به ومد المرافق والبنية التحتية من توصيل شبكة كهرباء وتركيب أعمدة  وصرف أمطار وممر دراجات وأرصفة وبلدورات مضيفا أنه تم إنهاء أعمال الدهانات وتركيب كراسي الاستراحات لتكون منطقة جذب سياحى جديدة بمطروح.

وأشار أنه تم إنشاء حاجز يحول بين امتداد مياه البحر إلى منشآت التطوير من شاليهات وكافتيريات وغيرها بشاطئ الغرام حفاظا على هذه الشواطئ التى تعد من أهم شواطئ المحافظة.
شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح
شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح
شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح
شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح
شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح
شاهد.. كورنيش شاطئ الأبيض طفرة سياحية كبيرة بمطروح
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