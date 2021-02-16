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أخبار العالم

عقب هجوم أربيل.. قرار عاجل من رئيس وزراء العراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:33 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
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قسم الخارجي
قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، بشأن استهداف مطار أربيل. 

فيما أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق. 

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث، وفقًا لشبكة "روداوو" الإعلامية.

وكشف البيان سقوط صواريخ على أكثر من منطقة في مدينة أربيل وضواحيها، مطالبة السكان بالابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.

وأشار مسؤول أمني رفيع، لشبكة "رووداو" إلى تلقيه معلومات موثوقة تفيد بأن الصواريخ أُطلقت من قبل الحشد الشعبي من منطقة قرب الدبس، مضيفا أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها 8.

بدوره أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن الصواريخ لم تطلق من أي منطقة ضمن الحدود الإدارية لمحافظته.

وقررت السلطات العراقية إغلاق مطار أربيل عقب تعرضه للقصف بصاروخين خلال الهجوم الصاروخي.
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