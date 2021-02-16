ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خرجا في جنازة واحدة.. أم تلحق بـ ابنها بعد وفاته بدقائق ببني سويف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
توفيت "سيدة" بمحافظة بني سويف، عقب دقائق من وفاة نجلها المحامي الشاب إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء نومه، بمنزل أسرته، وشيع الأهالي جثمانهما معًا في موكب جنائزي مهيب.

شهدت محافظة بني سويف، وفاة "احمد عبدالسلام مرسي" محام، 35 سنة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء نومه، بمنزل أسرته بقرية الشيخ علي بهلول، بمركز بني سويف، ولحقت به والدته بعد وفاته بدقائق، حزنًا على وفاته، وشيع أهالي القرية جثمانهما معًا في موكب جنائزي واحد.

ونعت نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، وفاة عضو الجمعية العمومية المحامي "احمد عبدالسلام مرسي" الذي توفي إثر أزمة قلبية بمنزل أسرته، ولحقت به والدته، حزنًا على وفاته، سألين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة وأهالي القرية الصبر والسلوان.

وقال طارق عبدالعظيم، نقيب المحامين ببني سويف، إنه تلقى، اليوم، ببلغ الحزن خبر وفاة زميله "احمد عبدالسلام مرسي" عضو الجمعية العمومية للنقابة، إثر أزمة قلبية فاجئته اثناء النوم بمنزل الأسرة بقرية الشيخ علي بهلول، بمركز بني سويف.

وأضاف "عبدالعظيم" أنه بتواصله مع أحد أفراد أسرة زميله المتوفي، أفاد بأنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأن والدته حاولت إيقاظه صباحًا كالعادة، إلا أنها فوجئت بوفاته، بعد أن أكد لهم الطبيب أن نجلها فارق الحياة، جلست بجوار الجثمان باكية لتسقط فاقدة للوعي، وباستدعاء الطبيب أقر بوفاتها نتيجة صدمة عصبية حزنًا على وفاة نجلها، ولم يتحمل قلبها نبأ وفاة نجلها.

وأشار نقيب المحامين ببني سويف، إلى أنه تم تشييع جثمان "المحام ووالدته" في موكب جنائزي واحد، شارك فيه أهالي القرية والقرى المجاورة، وعددًا من زملاء الراحل من محاميي المحافظة، وسط حالة من الصدمة والحزن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماتت بعد زوجها بساعة.. التفاصيل الكاملة لوفاة زوجين بالقليوبية بعد قصة حب دامت 55 عاما

بلاش تستهتروا بـ كورونا.. قصة وفاة صحفي بعد رحيل أمه بـ 5 أيام في كفرالشيخ

فيديو جراف.. دفتر عزاء الفنانين في 2020

يا فرحة ما تمت.. وفاة عروس في يوم زفافها ببني سويف

عروس الجنة ماتت قبل زفافها بساعات فى بنى سويف.. رسالة آلاء الأخيرة قبل وفاتها؟

ترشيحاتنا

مصطفي وزيري يكشف أسرار دخول كارتر مقبرة الفرعون الذهبي.. فيديو

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع

هدية الرئيس السيسي للمصريين.. «صدى البلد» داخل مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات