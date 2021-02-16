خرجا في جنازة واحدة.. أم تلحق بـ ابنها بعد وفاته بدقائق ببني سويف

توفيت "سيدة" بمحافظة بني سويف، عقب دقائق من وفاة نجلها المحامي الشاب إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء نومه، بمنزل أسرته، وشيع الأهالي جثمانهما معًا في موكب جنائزي مهيب.





شهدت محافظة بني سويف، وفاة "احمد عبدالسلام مرسي" محام، 35 سنة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء نومه، بمنزل أسرته بقرية الشيخ علي بهلول، بمركز بني سويف، ولحقت به والدته بعد وفاته بدقائق، حزنًا على وفاته، وشيع أهالي القرية جثمانهما معًا في موكب جنائزي واحد.





ونعت نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، وفاة عضو الجمعية العمومية المحامي "احمد عبدالسلام مرسي" الذي توفي إثر أزمة قلبية بمنزل أسرته، ولحقت به والدته، حزنًا على وفاته، سألين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة وأهالي القرية الصبر والسلوان.





وقال طارق عبدالعظيم، نقيب المحامين ببني سويف، إنه تلقى، اليوم، ببلغ الحزن خبر وفاة زميله "احمد عبدالسلام مرسي" عضو الجمعية العمومية للنقابة، إثر أزمة قلبية فاجئته اثناء النوم بمنزل الأسرة بقرية الشيخ علي بهلول، بمركز بني سويف.





وأضاف "عبدالعظيم" أنه بتواصله مع أحد أفراد أسرة زميله المتوفي، أفاد بأنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأن والدته حاولت إيقاظه صباحًا كالعادة، إلا أنها فوجئت بوفاته، بعد أن أكد لهم الطبيب أن نجلها فارق الحياة، جلست بجوار الجثمان باكية لتسقط فاقدة للوعي، وباستدعاء الطبيب أقر بوفاتها نتيجة صدمة عصبية حزنًا على وفاة نجلها، ولم يتحمل قلبها نبأ وفاة نجلها.





وأشار نقيب المحامين ببني سويف، إلى أنه تم تشييع جثمان "المحام ووالدته" في موكب جنائزي واحد، شارك فيه أهالي القرية والقرى المجاورة، وعددًا من زملاء الراحل من محاميي المحافظة، وسط حالة من الصدمة والحزن.



