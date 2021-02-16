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رياضة

هناك تخبط في اتحاد الكرة.. المقاصة: الأندية تعاني.. والغوا الدوري حال عدم تحمل الجبلاية تكاليف المسحات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:50 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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محمد رشاد
أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، رفض ناديه القاطع لدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري لاتحاد الكرة المصري كمديونية تخص المسحات التي يتم إجراءها للكشف عن فيروس كورونا.

وقال سليم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس إن الاتفاق الذي تم بين الأندية المصري واتحاد الكرة في وقت سابق ينص على تحمل الجبلاية لتكلفة مسحات 33 فردا قبل كل مباراة.

وأضاف "عندما اجتمعنا مع اللجنة الخماسية لأول مرة، سألنا عن تكلفة المسحات قبل مباريات الدوري ووجدنا أنها ستتكلف 600 ألف جنيه شهريًا لكل نادِ، ووقتها تم الاتفاق معنا أن الدولة ستتحمل المبالغ وفقًا لتواصل مع أشرف صبحي وزير الرياضة".

وأكمل: "ما يحدث من اتحاد الكرة حاليًا هو تخبط رهيب، لا علاقة لنا بلجنة تفتيش على اتحاد الكرة أو غيره فنحن في موسم استثنائي، وأقول لهم ليتدخل اتحاد الكرة لصرف المبالغ المتأخرة لنا لدى الشركة الراعية التي لم نحصل على أموال منها منذ شهور".

وأضاف: "نرفض تمامًا دفع الثلاثة ملايين لاتحاد الكرة، رأينا مثل رأي سموحة والاتحاد السكندري وكل الرافضين، هل ندفع مستحقات اللاعبين أم ندفع لاتحاد الكرة ثمن المسحات".

واختتم: "إذا كان اتحاد الكرة لا يستطيع أن يفعل مثل أي دوري محترم في العالم ويدفع ثمن المسحات فليتم إلغاء المسابقات، ما أعرفه هو أن يدافع اتحاد الكرة عني ويحصّل الأموال المتأخرة لدى الشركة الراعية لي، ثم يطالبنا بالأموال".
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