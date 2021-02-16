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أخبار العالم

ضباب كثيف يغطي سماء الإمارات.. وتحذير شديد من شرطة دبي.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:49 ص
ضباب يغطي سماء الإمارات
ضباب يغطي سماء الإمارات
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قسم الخارجي
غطى الضباب الكثيف، الأجواء، في غالبية أنحاء الإمارات، وذلك وسط تحذيرات من شرطة دبي لتوخي الحذر. 

وظهر الضباب في شوارع الإمارات، حيث تسبب في انعدام الرؤية في غالبية المناطق. 

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، السائقين، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكدًا ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وشدد على أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف. 

وأشار إلى أن الضباب الكثيف يتسبب في وقوع حوادث مرورية نتيجة تدني مستوى الرؤية، موضحًا أن القيادة في الضباب تؤثر سلبًا على السائقين حال إهمال قواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع التعليمات في مثل هذه الأجواء التي تؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا تحمد عقباها.
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