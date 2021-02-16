ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الجنائية الدولية لـ إسرائيل.. اعرف فحواها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:03 ص
الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
Advertisements
سمر صالح
ردّت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الانتقادات والاتهامات الإسرائيلية بأنها متحيزة سياسيًا لصالح الفلسطينيين.
 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أصدرت المحكمة في لاهاي وثيقة، عبارة عن أسئلة وأجوبة عقب قرارها الذي يتيح التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحكمة في الوثيقة، إنها مؤسسة قضائية مستقلة وغير متحيزة، وأن قرارها لم يكن مسيسا أبدا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.

وأوضحت المحكمة، أن القرار اتخذ بناءً على طلب من المدعية العامة الحالية والتي ستترك منصبها في يونيو المقبل، فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سببا للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أوضحت أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق.
 
وحول إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما".

وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.

وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأنها انتصرت لفلسطين.. إدارة بايدن تمحو خطأ ترامب وتصالح الجنائية الدولية

نتنياهو يعلق.. الجنائية الدولية تصادق على فتح تحقيقات في جرائم إسرائيل

القصة الكاملة لمحاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

وقف الاستيطان وتحقيق مطالب فلسطينية.. بايدن قد يستغل أزمة إسرائيل مع الجنائية الدولية

انتخاب حقوقي بريطاني خلفا لـ بنسودا في الجنائية الدولية.. لماذا تفضله إسرائيل؟

ترشيحاتنا

التموين تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد انتهاء كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن

مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

إسرائيل: فلسطين أرسلت سرًا 200 جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن

سلوى عثمان تكشف أهم كواليس مسلسل "لؤلؤ".. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات