النعسانى: السيسي يفتتح بعد قليل المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية..فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وأضافت النعسانى، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.





واكد السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، أن المجمع الطبى بالإسماعيلية يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.



