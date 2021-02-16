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محافظات

استنفار أمني بالتزامن مع زيارة السيسي للإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:35 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، الاستنفار الأمني، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، لافتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأغلقت قوات الأمن الطريق الدائري، وكل الطرق المؤدية لمجمع الإسماعيلية الطبي، استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتشغيل 3 مستشفيات و٢٢ مركزا ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة.

فيما رفعت مديرية أمن الإسماعيلية، درجة الاستعداد القصوى، حيث تمركزت مدرعات الأمن المركزي بمحيط مجمع الإسماعيلية الطبي، كما انتشر أفراد الأمن والشرطة لتأمين المجمع، ودفعت مديرية الأمن بكمائن ثابتة ومتحركة بكل أنحاء المحافظة، وخاصة على الطريق الدائرى الذى من المقرر أن يمر منه الرئيس متجهًا لمجمع الإسماعيلية الطبي لانطلاق منظومة التأمين الصحي، وكذلك الدفع بدوريات أمنية تجوب جميع أنحاء المحافظة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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