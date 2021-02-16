استنفار أمني بالتزامن مع زيارة السيسي للإسماعيلية

وأغلقت قوات الأمن الطريق الدائري، وكل الطرق المؤدية لمجمع الإسماعيلية الطبي، استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتشغيل 3 مستشفيات و٢٢ مركزا ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة.





فيما رفعت مديرية أمن الإسماعيلية، درجة الاستعداد القصوى، حيث تمركزت مدرعات الأمن المركزي بمحيط مجمع الإسماعيلية الطبي، كما انتشر أفراد الأمن والشرطة لتأمين المجمع، ودفعت مديرية الأمن بكمائن ثابتة ومتحركة بكل أنحاء المحافظة، وخاصة على الطريق الدائرى الذى من المقرر أن يمر منه الرئيس متجهًا لمجمع الإسماعيلية الطبي لانطلاق منظومة التأمين الصحي، وكذلك الدفع بدوريات أمنية تجوب جميع أنحاء المحافظة.