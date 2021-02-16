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للأمهات..أستاذ تعديل سلوك: احذرى السكر والشيكولاتة..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور نور أسامة، أستاذ تعديل السلوك، إنه يجب استغلال أوقات الاطفال داخل المنزل خاصة بعد قرار مد فترة إجازة منتصف العام، لافتًا إلى أن هناك بعض الأطفال يعانون من  فرط الحركة ولذلك يجب الانتباه جيدًا لما يتناولوه.


وأضاف أستاذ تعديل السلوك، خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن السكر والشيكولاتة والمنبهات والمواد التى تحتوى على كافيين تزيد من حركة الطفل ويجب التقليل منها.

وتابع انه يجب أن يتحرك لطفل كل 20 دقيقة من مكان لآخر لكى نعمل على حركة الدورة الدموية، منوهًا بأنه لو كان الطفل لا ينتبه سوى للتيلفزيون يجب الانتباه بان الطفل يعانى من مشكلة سلوك لأنه لا ينتبه مما يؤثر على النطق والمهارات اللغوية ومستوى التحصيل الدراسى.

وأوضح أنه يجب تقليل فترات مشاهدة التيلفزيون بشكل يومى، من خلال التعامل مع المهارات اللفظية وروى القصص.

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