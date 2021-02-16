متحدث الري يكشف تفاصيل جديدة عن تبطين الترع وتحلية مياه الصرف الزراعي بشرق وغرب الدلتا .. فيديو

قال المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد الزراعية ، إن الوزارة تتابع خطة تنفيذ المشاريع التابعة لها ، ومنها مشاريع تبطين الترع ، والتحول من نظام الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث .





ولفت المهندس محمد غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبرى في ملفات المياه , نتيجة الزيادة السكانية ، والتغيرات المناخية ، مما يستلزم تحديات جديدة تخص الاقتصاد الجيد في استخدام الموارد المائية .





وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد مائية تصل إلى 59 مليار متر مكعب ، ولكن يقابلهم 114 مليار متر مكعب من الاحتياجات ، وبالتالي فإن احتياجاتنا أكبر من الموارد المتاحة .





وتابع : تسعى الدولة لاستغلال مياة المصارف الزراعية ، والتي ترتفع فيها الملوحة ، ويتم معالجتها لسد جزء من العجز في الاحتياجات، متابعا : خلال السنوات الماضية تم إنشاء 100 محطة خلط مياه ، بين العذبة ومياه مصرف الزراعة ، والخلط يتم بشكل متوازن لري الأراضي .





ولفت إلى أن هناك مشروعان كبيران في شرق وغرب الدلتا ، وهما مشروعان بحر البقر ، والأخر إعادة تدوير المياه لاستصلاح أراضي الزراعية.