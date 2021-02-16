ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الري يكشف تفاصيل جديدة عن تبطين الترع وتحلية مياه الصرف الزراعي بشرق وغرب الدلتا .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:19 ص
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد الزراعية ، إن الوزارة تتابع خطة تنفيذ المشاريع التابعة لها ، ومنها مشاريع تبطين الترع ، والتحول من نظام الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث .

ولفت المهندس محمد غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبرى في ملفات المياه , نتيجة الزيادة السكانية ، والتغيرات المناخية ، مما يستلزم تحديات جديدة تخص الاقتصاد الجيد في استخدام الموارد المائية  .

وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد مائية تصل إلى 59 مليار متر مكعب ، ولكن يقابلهم 114 مليار متر مكعب من الاحتياجات ، وبالتالي فإن احتياجاتنا أكبر من الموارد المتاحة .

وتابع : تسعى الدولة لاستغلال مياة المصارف الزراعية ، والتي ترتفع فيها الملوحة ، ويتم معالجتها لسد جزء من العجز في الاحتياجات، متابعا : خلال السنوات الماضية تم إنشاء 100 محطة خلط مياه ، بين العذبة ومياه مصرف الزراعة ، والخلط يتم بشكل متوازن لري الأراضي .

ولفت إلى أن هناك مشروعان كبيران في شرق وغرب الدلتا ، وهما مشروعان بحر البقر ، والأخر إعادة تدوير المياه لاستصلاح أراضي الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث الري لـ صدى البلد: جار العمل في مشروع مصرف بحر البقر لمعالجة 5 ملايين متر مكعب يوميا

الري: الاعتماد على النظم الحديثة في الزراعة يزيد الإنتاج 40%

باحث لوزير الري: تطهير الفدان الواحد من الملوحة يتكلف 10 آلاف جنيه

وزير الري: أجهزة حديثة لقياس رطوبة الأرض متصلة بشرائح ذكية تبعث برسالة للمزارعين

وزارة الزراعة: توزيع مياه الري المنتظم يؤدي إلى زيادة الإنتاجية

الري: تبطين الترع يوفر 5 مليارات متر في العام الواحد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور