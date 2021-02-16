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محافظات

طوارئ بالإسماعيلية استعدادا لتقلبات الطقس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
أعلن المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسته لمتابعة الظروف الجوية والتغيرات المناخية.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إنه وجه بانتشار فرق الطوارئ من الشركة واستعدادها لأي أحداث قد تشهدها المحافظة مع الحالة الجوية السيئة التي حذرت منها الأرصاد و تم التنبيه علي قطاع الهندسة بالشركة بمتابعة مستجدات الحالة الجوية ومتابعة أي بلاغات والتعامل معها علي وجه السرعة والمتابعة مع غرفة العمليات أول بأول.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، قبل قليل، عن فصل التيار الكهربائي، عن ٦ مناطق بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.


وأشار بيان صادر عن شبكة كهرباء القنطرة غرب، إلى أن فترة الانقطاع ستكون بدايةً من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى انتهاء أعمال الصيانة.

وأوضح البيان، فصل التيار الكهربائيّ، عن منطقة الاخارسة، المعازة، نمرة 3 الروضة، وقرية ابو خليفة، ومحطة مياه الكيلو 19، والقراقرة.

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