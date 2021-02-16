ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صحتنا توفر التجهيزات الطبية لوحدة السكتة الدماغية الجديدة بمستشفى الدمرداش

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:29 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قسم التعليم
وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومحمد عمرو سيد حسن شاكر بصفته رئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة صحتنا بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة السكتة الدماغية الجديدة بمستشفيات الدمرداش بجامعة عين شمس والذي يأتى ملحقًا بمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مسبقا بين الطرفين عام 2018.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس وسيف شاكر عضو مجلس أمناء مؤسسة صحتنا ولينا شاكر عضوة مجلس أمناء المؤسسة.


يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحسين بيئة العمل في المستشفيات والمنشآت الطبية وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبيه والتدريب والعمل على رفع مهارات العاملين بها تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.

وقد تم الاتفاق على قيام مؤسسة صحتنا بتوفير التجهيزات الطبية الخاصة بوحدة السكتة الدماغية الجديدة  بمستشفى الدمرداش، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرون سرير مريض على أحدث مستوى عالمي حيث تعد الوحدة الحالية بالدمرداش الوحدة الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لتحديثها حتى تستطيع استقبال ما يقرب من الفين وخمسمائة مريض بالعام الواحد.
 
من الجدير بالذكر أن العاملين بتلك الوحدة من أطباء وتمريض يعتبروا علامة مميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية حيث إن تلك الوحدة القديمة التي تعمل بنفس الطاقم  قد حصلت على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية وهى الجائزة الأكثر تميزا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو الأمر الذى يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدات بمستشفى الدمرداش واتباعها لأفضل المعايير الدولية.

وتعتبر صحتنا مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تأسست عام 2018. يضم مجلس أمناء المؤسسة مجموعة من كبار خبراء القطاع الصحي وباقة من قادة المجتمع الشغوفين والملتزمين، حيث تسعى صحتنا لتحقيق الريادة في تعظيم الاستفادة من التبرعات في قطاع الصحة بتحديد اهم احتياجات المستشفيات غير الهادفة للربح، وتقديم حلول طبية متكاملة لتقليص قوائم الانتظار، ومتابعة الحلول المقدمة واستدامة نتائجها في خدمة المرضى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة نصف مليون جنيه.. تجهيز أول وحدة لعلاج السكتة الدماغية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا غدا

للارتقاء بالخدمة الصحية.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا

برتوكول لتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الدمرداش بعين شمس

رئيس جامعة عين شمس يشيد بدور المؤسسات المدنية

ثاني سبب للوفاة ...مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

نتيجة قياسية.. تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري الأبطال

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

هالة زايد تكشف عن سبب انخفاض الوفيات بالموجة الثانية لفيروس كورونا |شاهد

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

حكم النوم على جنابة وهل يفسد الصوم في رمضان؟ الإفتاء ترد

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور