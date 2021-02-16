صحتنا توفر التجهيزات الطبية لوحدة السكتة الدماغية الجديدة بمستشفى الدمرداش

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومحمد عمرو سيد حسن شاكر بصفته رئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة صحتنا بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة السكتة الدماغية الجديدة بمستشفيات الدمرداش بجامعة عين شمس والذي يأتى ملحقًا بمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مسبقا بين الطرفين عام 2018.





شهد توقيع البروتوكول الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس وسيف شاكر عضو مجلس أمناء مؤسسة صحتنا ولينا شاكر عضوة مجلس أمناء المؤسسة.





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يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحسين بيئة العمل في المستشفيات والمنشآت الطبية وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبيه والتدريب والعمل على رفع مهارات العاملين بها تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.





وقد تم الاتفاق على قيام مؤسسة صحتنا بتوفير التجهيزات الطبية الخاصة بوحدة السكتة الدماغية الجديدة بمستشفى الدمرداش، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرون سرير مريض على أحدث مستوى عالمي حيث تعد الوحدة الحالية بالدمرداش الوحدة الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لتحديثها حتى تستطيع استقبال ما يقرب من الفين وخمسمائة مريض بالعام الواحد.

من الجدير بالذكر أن العاملين بتلك الوحدة من أطباء وتمريض يعتبروا علامة مميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية حيث إن تلك الوحدة القديمة التي تعمل بنفس الطاقم قد حصلت على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية وهى الجائزة الأكثر تميزا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو الأمر الذى يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدات بمستشفى الدمرداش واتباعها لأفضل المعايير الدولية.





وتعتبر صحتنا مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تأسست عام 2018. يضم مجلس أمناء المؤسسة مجموعة من كبار خبراء القطاع الصحي وباقة من قادة المجتمع الشغوفين والملتزمين، حيث تسعى صحتنا لتحقيق الريادة في تعظيم الاستفادة من التبرعات في قطاع الصحة بتحديد اهم احتياجات المستشفيات غير الهادفة للربح، وتقديم حلول طبية متكاملة لتقليص قوائم الانتظار، ومتابعة الحلول المقدمة واستدامة نتائجها في خدمة المرضى.