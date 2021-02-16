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تعليم

التعليم العالي: تدريب 12 ألف متدرب في مجالات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والشبكات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:39 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول فعاليات المؤتمر الثاني لشركة هواوي العالمية، وعرض مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB.

وذكر التقرير أن ممثلي شركة هواوي، عرضوا تفاصيل مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB، وما تم تحقيقه من نتائج تجاوزت الخطة المعدة مسبقا، حيث تم التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وإنشاء أكثر من ٦٢ أكاديمية.


وأشار التقرير إلى حصول أكثر من ٣٠٠٠ من المتدربين على شهادات رسمية معتمدة في التخصصات التكنولوجية بالإضافة إلى تدريب أكثر من ١٢ ألف متدرب في مجالات البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، والحوسبة السحابية والشبكات.

وأفاد التقرير أن المشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB يأتي تماشيا مع جهود الدولة نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي تهدف إلى عملية التحول الرقمي، وفي إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو رفع كفاءة وخبرات الطلاب حتى يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

الجدير بالذكر أن مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب iTB يهدف إلى دعم وتدريب المواهب من الطلاب المهتميين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لمنحهم فرص تدريب وتوظيف متقدمة، كما يسعى البرنامج إلى بناء رابط بين البحث والتطوير وتنمية المواهب، والحصول على فرص تعيين وتوظيف في شركة هواوي وشركائها الإقليميين، بالإضافة إلى ربط الطلاب بسوق العمل وسد الفجوة بين قدرات خريجي الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين، من خلال إشراك طلاب الجامعات المصرية في البرامج التدريبية التي تقوم بها الشركة؛ لإعداد جيل من المتخصصين في التقنيات الحديثة مثل (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات) والتي أصبحت الركيزة الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.
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