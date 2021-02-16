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محافظات

وزيرة الصحة: مبادرات رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين أولى خطوات الإصلاح الطبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين كانت أولى خطوات الإصلاح الطبي، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصح الشامل تلغي إنفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة.


ولفتت الوزيرة إلى تذليل كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة تفعيل المراقبة في المحافظات، واصفة حملة "١٠٠ مليون صحة" بأنها "مبهجة"، وستظل من المبادرات الراسخة في نفوس المواطنين لأهميتها.


وأضافت أن منظومة التأمين الصحي نجحت في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشئت على أسس عالمية، مشيرة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة، والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.
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