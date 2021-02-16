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هالة زايد : مطلوب 54 مليار جنيه لرعاية المواليد الجدد سنويا .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:06 ص
هالة زايد
هالة زايد
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نورهان رأفت
كشفت الدكتورة هالة الزايد ، وزيرة الصحة والسكان ،  أن الزيادة السكانية السنوية تناقصت خلال الأعوام الماضية ، إلا أنها مازالت تسجل أكثر من مليون مولود سنويا ، معقبة : " عشان أدي الرعاية الصحية لـ 2 مليون طفل محتاجين 40 مستفى كل مستشفى تتكلف مليار جنيه .. و15 مركز صحي ..40000 طبيب وممرضة عشان أقدم للطفل كافة الخدمات الصحية " .

ولفتت الدكتورة هالة زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإسماعيلية الطبي اليوم، إلى أن تكلفة الرعاية الطبية اللازمة للخدمات الطبية لـ 2 مليون مواطن سنويا ، 54 مليار ونصف جنيه.

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، أنه تم اكتمال الهيئات الصحية وسوف يتم عملها عن قرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشيرة ال  أن  نسبة رضا المواطنين داخل بورسعيد عن المستلزمات الطبية من 90 لـ 93%.


يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.
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