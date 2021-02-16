40 مليار جنيه تكلفة الافتتاحات الرئاسية في القطاع الصحي من الإسماعيلية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يدشن عددا من المشروعات القومية بالقطاع الطبي، بتكلفة تقديرية، 40 مليار جنيه.





واشارت خلال كلمتها امام الرئيس السيسي اثناء افتتاح عدد من المشروعات الطبية بالاسماعيلية، الي تدشين تطوير منظومة الاسعاف بتكلفة ٨٤٦ مليونا، وافتتاح ١٩ مستشفي بينهم ١٥ انشاء جديد وتطوير ٤ اخرين، بتكلفة ١٤ مليار جنيه، بالاضافة الي تدشين مبادرات علاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بتكلفة ١ مليار ونصف جنيه، وافتتاح المجمع القومي الامثال واللقاحات بتكلفة ١٣ مليون.





وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم الثلاثاء، تطوير ٣٤ مستشفي حميات وصدر بتكلفة 438 مليونا، كذلك افتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي واطلاق اشارة البدء للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.