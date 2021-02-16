ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

40 مليار جنيه تكلفة الافتتاحات الرئاسية في القطاع الصحي من الإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يدشن عددا من المشروعات القومية بالقطاع الطبي، بتكلفة تقديرية، 40 مليار جنيه.

واشارت خلال كلمتها امام الرئيس السيسي اثناء افتتاح عدد من المشروعات الطبية بالاسماعيلية، الي تدشين تطوير منظومة الاسعاف بتكلفة ٨٤٦ مليونا، وافتتاح ١٩ مستشفي بينهم ١٥ انشاء جديد وتطوير ٤ اخرين، بتكلفة ١٤ مليار جنيه، بالاضافة الي تدشين مبادرات علاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بتكلفة ١ مليار ونصف جنيه، وافتتاح المجمع القومي الامثال واللقاحات بتكلفة ١٣ مليون.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم الثلاثاء، تطوير ٣٤ مستشفي حميات وصدر بتكلفة 438 مليونا، كذلك افتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي واطلاق اشارة البدء للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل دعم مشروعات الصحة في الشرقية بنصف مليار جنيه خلال 2020

قبل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: استقبلنا الدفعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا اليوم

الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية

إجراء مسحات كورونا للحاضرين بإطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية

وزيرة الصحة:تكلفة تطوير مستشفيات الإسماعيلية تخطت 10 مليارات جنيه..فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

النوم على جنابة والجن .. هل يعرضك لمس العفاريت والشياطين ؟.. حصن نفسك بـ7 أدعية

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

حكم النوم على جنابة وهل يفسد الصوم في رمضان؟ الإفتاء ترد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور