الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام حدًا لقاتل زوجته في تبوك

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا حول تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة الذي ارتكب جريمة قتل بحق زوجته في تبوك.





وجاء في البيان: "أقدم عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري - سعودي الجنسية – على قتل زوجته: هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري _ سعودية الجنسية _ وذلك بطعنها بسكين، ما أدى إلى وفاتها".





وأضافت الداخلية في بيانها: "وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً والحكم عليه بالقتل حدًا".











وتابع البيان: "وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".







