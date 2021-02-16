أول دولة أوروبية تدين الهجوم الإرهابي على أربيل

أعربت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل، مساء أمس، الاثنين.









ونددت وزارة الخارجية الألمانية بهجوم أربيل، مؤكدة دعمها للعراق في محاربة الإرهاب.









وأعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.









وكانت السلطات العراقية أعلنت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق.









وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.







