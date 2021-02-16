ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول دولة أوروبية تدين الهجوم الإرهابي على أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:02 م
أول دولة أوروبية
أول دولة أوروبية تدين الهجوم الإرهابي على أربيل
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعربت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل، مساء أمس، الاثنين.


ونددت وزارة الخارجية الألمانية بهجوم أربيل، مؤكدة دعمها للعراق في محاربة الإرهاب.


وأعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط  منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.


وكانت السلطات العراقية أعلنت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق. 


وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.


وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد

مقتل وإصابة 6 أشخاص في قصف صاروخي بأربيل العراقية

العثور على السيارة مطلقة الصواريخ على مطار أربيل.. صور

رئيس إقليم كردستان العراق يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة

داخلية كردستان العراق تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم أربيل

ترشيحاتنا

ده حق ابن بنتي.. السيسي يكشف مفاجأة عن مشاكل السمع للأطفال

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما