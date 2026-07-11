محافظ البحر الأحمر وسفير فيتنام يبحثان سبل تنشيط حركة السياحة

​استقبل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر "نجوين نام دوونج"، سفير دولة فيتنام لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة.

وقالت محافظة البحرالاحمر، في بيان صحفي اليوم السبت ، إن ذلك يأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية وبحث تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

و رحّب المحافظ بالسفير الفيتنامي، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والروابط المتميزة التي تجمع بين مصر وفيتنام.

واستعرض البرقي، المقومات الاستثمارية والسياحية الفريدة التي تمتلكها محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى تطلع المحافظة لزيادة تدفقات السياحة الفيتنامية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الثروة السمكية، وإدارة المناطق الساحلية، والطاقة المتجددة.

​من جانبه، أعرب السفير الفيتنامي عن سعادته بزيارة محافظة البحر الأحمر ، مؤكدا تطلع بلاده لتنشيط حركة السياحة واكتشاف فرص شراكة جديدة بين المستثمرين الفيتناميين والمصريين في المحافظة، لاسيما في قطاعي السياحة البيئية والموانئ.

و تبادل الجانبان ،في نهاية اللقاء، الدروع التذكارية تيسيرًا لتوثيق هذه الزيارة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك لتفعيل المقترحات المطروحة على أرض الواقع بما يخدم المصالح المتبادلة.