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محافظات

بالفيديو كونفرنس.. السيسي يفتتح عددا من المستشفيات العسكرية بالمحافظات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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انجي هيبة
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية بالقطاع الصحي العسكري، بالفيديو كونفرنس، وتشمل: مستشفى الزقازيق العسكري، ومستشفى الدمنهوري العسكري، ومستشفى النرجس العسكري، ومستشفى الياسمين العسكري.


كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، ومستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي، وإسنا التخصصي بالأقصر، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.


وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن عددا من المشروعات القومية بالقطاع الطبي، بتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه.


وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال كلمتها أمام الرئيس السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات الطبية بالإسماعيلية، أنه تم تدشين تطوير منظومة الإسعاف بتكلفة ٨٤٦ مليون، وافتتاح ١٩ مستشفى، بينها ١٥  مستشفى جديدا وتطوير ٤، بتكلفة ١٤ مليار جنيه، بالإضافة إلى تدشين مبادرات علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بتكلفة مليار ونصف جنيه، وافتتاح المجمع القومي للأمصال واللقاحات بتكلفة ١٣ مليونا.


وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم الثلاثاء، تطوير ٣٤ مستشفى حميات وصدر بتكلفة 438 مليونا، كذلك مجمع الإسماعيلية الطبي وإطلاق إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
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