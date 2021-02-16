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ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج لمبات الكهرباء وتصنيع الملامين بالدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية  بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حملة مكبره لضبط المصانع المخالفة تمكنت خلالها من ضبط  مصنعين بدون ترخيص احدهما لإنتاج لمبات الكهرباء والآخر لتصنيع الملامين بكل من قريتى شها وميت مزاح بمركز المنصورة.

و اسفرت الحملة على مصنع لمبات الكهرباء من الضبط والتحفظ على  ١٠٠٠٠ باغة لمبه ٩ وات و ١٥٠٠٠ باغة لمبه ١٢ وات و ١١٠٠٠ جسم لمبه و ١٢٠٠ جسم اسبوت و ١٢٠٠ إطار اسبوت بلاستك و ٤٠٠٠٠ كعب و دواية لمبه و ١٥٠٠٠ درايفر اسبوت و ١٠٠٠٠ ماتور لمبة ديسكو و ٧٥٠ لمبه ٩ وات منتج نهائي و ٤٠٠ لمبه دمعه ٥ وات منتج نهائي كما تبين عدم  وجد  سجل صناعى للمصنع .

كما اسفرت الحملة على مصنع الميلامين عن التحفظ علي ١٨٧٥كيلو جرام من مادة اليوريا المحظور استخدامها في مواد المائدة وتم تحفظ على  ٣٠٠ كرتونة داخل كل كرتونة ٣٨ طبق بإجمالي  ١١٤٠٠ طبق .

 وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات و تم إحالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لأعمال شئونها.
ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج لمبات الكهرباء وتصنيع الملامين بالدقهلية
ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج لمبات الكهرباء وتصنيع الملامين بالدقهلية
ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج لمبات الكهرباء وتصنيع الملامين بالدقهلية
ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج لمبات الكهرباء وتصنيع الملامين بالدقهلية
ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج لمبات الكهرباء وتصنيع الملامين بالدقهلية
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